ЄС закликає негайно припинити вогонь на Донбасі

Європейський Союз вважає обстріли під Авдіївкою смертельним ризиком для мирних жителів і закликає негайно припинити вогонь

Про це заявила речниця голови європейської дипломатії Федеріки Моґеріні Майя Коціянчич, повідомляє "Радіо Свобода".

"Посилення боїв навколо Авдіївки упродовж останніх днів, включаючи обстріли з забороненого важкого озброєння, та збільшення кількості нещасних випадків, є серйозним порушенням режиму припинення вогню, визначеного мінськими домовленостями. Це створює смертельний ризик для цивільних. Більше того, останні інциденти спричинили переривання у постачанні базових комунальних послуг місцевим жителям", – зазначила вона.

"Ми, як Європейський союз, закликаємо припинити бойові дії", – наголосили в ЄС.

Нагадаємо, раніше сьогодні прем'єр Володимир Гройсман заявив що станом на 19.00 вівторка ситуація в Авдіївці контрольована, і владі вдається підтримувати мінімальний рівень подачі тепла в об'єкти інфраструктури міста.

В свою чергу, президент Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств у зв’язку із різким загостренням ситуації в Авдіївці Донецької області.

Зазначимо, що місто Авдіївка, Донецької області, вже третю добу через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.