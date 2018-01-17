ЄС закликає Україну відмовитися від е-декларування активістів
У Представництві наголошують, що участь громадянського суспільства в боротьбі з корупцією має першорядне значення для прогресу, досягнутого Україною, а громадянське суспільство має відігравати роль сторожового пса без надмірних перешкод і втручання.
"ЄС неодноразово закликав українську владу скасувати поправки, що розширюють зобов'язання щодо декларування активів на громадянське суспільство, зокрема, зовсім нещодавно у першій доповіді у рамках запобіжного механізму щодо безвізового режиму в грудні 2017 року", - ідеться у заяві Представництва ЄС в Україні на запит "Європейської правди".
У ЄС підкреслюють, що основною метою системи декларування активів є усунення потенційних невиправданих розбіжностей у добробуті державних посадових осіб, натомість декларування активів членів громадянського суспільства "не служить цій меті, а скоріше накладає невиправданий тягар і тиск неурядові організації".
ЄС і Україна згодні з тим, що пропоновані правила прозорості фінансової звітності для НУО повинні бути узгоджені з Радою Європи та іншими міжнародними стандартами, що виражено в спільній заяві Ради Асоціації Україна-ЄС від 8 грудня 2017 року, зазначають у Представництві ЄС.
"Це питання, як і раніше, є пріоритетною сферою взаємодії ЄС з українською владою на всіх рівнях", - наголосили у Представництві Євросоюзу.
Нагадаємо, що Євросоюз закликав Україну пришвидшити реформу аудиторської діяльності - впровадити законопроект № 6016-д "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків