НОВИНИГлава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель звернувся до Ірану із закликом припинити поставки озброєння росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС закликав Іран припинити допомагати росії озброєнням
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Spiegel.
Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, Боррель відзначив, що Україна надала докази використання росією іранських безпілотників.
"Ми наполягаємо на тому, щоб Іран припинив постачання зброї до росії", – відзначив Боррель.
Тим часом директор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив про занепокоєння через те, що Іран може постачати росії й інші види озброєння, наприклад, ракети класу "земля-земля".
Раніше повідомлялось, що на підтримку енергосистеми України ЄС виділив 25,5 млн євро.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 11 2022 15:20 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер
- Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.
СТАТТІ