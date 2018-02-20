Євросоюз закрив проект модернізації кордону України, - Reuters
Проект щодо модернізації шістьох українських КПП на східному кордоні ЄС був започаткований у 2014 році. Проект був спрямований на сприяння інтеграції української економіки з країнами своїх сусідів з ЄС шляхом побудови чи модернізації контрольних пунктів на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, - повідомляє Reuters.
Планувалося, що модернізація допоможе скоротити час перетину кордону та вдосконалить митні процедури.
На кінець 2017 року жоден з шести проектів контрольно-пропускних пунктів не був завершений, хоча ЄС надавав фінансування на суму 29,2 млн. євро.
За інформацією агентства, проект закрили після низки затримок, помилок та перевитрат за участю місцевих чиновників та підрядників. Агентство посилається на внутрішню кореспонденцію уряду України та листування між Європейською комісією та українською владою.
Представник Євросоюзу заявив агентству: "Після нашої оцінки ми зробили висновок, що проекти не можуть бути завершені вчасно. 6 проектів зараз готуються до закриття, а невикористані гроші повернуться".
Один з високопоставлених європейських дипломатів, який займається питаннями відносин з Україною, сказав: "Існує певна втомленість в Україні. Люди розгнівані через відсутність реформ, особливо з корупцією ". Але він сказав, що ЄС буде продовжувати підтримувати країну.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що проблема корупції в Україні перебільшена і використовується ворогами для дестабілізації держави.
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