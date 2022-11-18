ЄС заморозив російські активи на 68 мільярдів євро – Politico
Європейський союз заморозив російські активи на загальну суму 68 млрд євро.
Про це повідомляє Politico із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії.
Відповідно до документу, у Бельгії заморожено активів на 50 млрд євро. Друге місце займає Люксембург – 5,5 млрд євро. На ці дві країни, а також Італію, Німеччину, Ірландію, Австрію та Францію припадає 90% заморожених активів рф.
Водночас, як уточнює видання, ЄС не знає, скільки з цих коштів можна віднести до національних резервів росії. У тексті документа зазначена сума 33,8 млрд євро із позначкою "у процесі оцінювання, тому не для цитування".
Наразі Єврокомісія очікує, що Європейська рада ухвалить закон, який визнає ухилення від санкцій кримінальним злочином. Це має спростити процес конфіскації активів. Ухвалення закону, згідно з документом, неочікувано гальмує Польща. Країна повністю підтримує рішення, проте у Варшаві спочатку хочуть ухвалити відповідний закон на національному рівні.
Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська раніше заявляв, що механізм, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи рф на компенсацію завданих Україні збитків, може бути розроблено до кінця року.
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