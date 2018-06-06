ЄС запровадить мита на $2,8 млрд американських товарів у відповідь США План мають спершу розглянути національні уряди перш ніж він набере чинності

Євросоюз анонсував плани запровадити додаткові мита на $2,8 мільярди американських товарів у відповідь на рішення Вашингтону запровадити тарифи на європейську сталь та алюміній.

Фото: atn.ua

Перелік американського імпорту, на якій накладуть додаткові митні обмеження, включає товари від горіхового масла до відпочинкових катерів та мотоциклів. "Брюссель запроваджує мита, щоб завдати США рівно таких економічних збитків, які отримала економіка ЄС після запровадження мит на алюміній та сталь", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.

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