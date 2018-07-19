ЄС запровадив 25% мита на українську металургію

В українському уряді наполягають, що такі дії суперечать нормам Світової організації торгівлі

Європейська комісія ухвалила рішення запровадити захисні заходи щодо своєї металургійної продукції у рамках антидемпінгового розслідування.

Митні обмеження набули чинності 19 липня. З цього часу ЄС запроваджує обмеження на ввезення 28 видів металургійної продукції, до 23 видів з яких застосують тарифні квоти терміном на 200 днів, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Тарифні квоти будуть застосовуватися на основі принципу "first come, first served" (перший прийшов - перший отримав), а після того як квота буде вичерпана до наступних поставок застосовуватиметься мито у розмірі 25%", - повідомляють в Мінекономіки.

Крім цього, Мінекономіки повідомили, що відстоюватимуть права українських металургійних виробників та наполягають на пом'якшенні захисних заходів Євросоюзу.

"Мінекономрозвитку разом з українськими виробниками продовжує відстоювати інтереси України в рамках процедури розслідування. Так, у вересні заплановано проведення слухань, у яких братимуть участь представники Мінекономрозвитку та ряд українських виробників, які представлятимуть позицію української сторони перед Європейською комісією", - зазначають у прес-служба Мінекономіки.