ЄС запровадив 25% мита на українську металургію
Митні обмеження набули чинності 19 липня. З цього часу ЄС запроваджує обмеження на ввезення 28 видів металургійної продукції, до 23 видів з яких застосують тарифні квоти терміном на 200 днів, повідомляє прес-служба Мінекономіки.
"Тарифні квоти будуть застосовуватися на основі принципу "first come, first served" (перший прийшов - перший отримав), а після того як квота буде вичерпана до наступних поставок застосовуватиметься мито у розмірі 25%", - повідомляють в Мінекономіки.
"Мінекономрозвитку разом з українськими виробниками продовжує відстоювати інтереси України в рамках процедури розслідування. Так, у вересні заплановано проведення слухань, у яких братимуть участь представники Мінекономрозвитку та ряд українських виробників, які представлятимуть позицію української сторони перед Європейською комісією", - зазначають у прес-служба Мінекономіки.
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