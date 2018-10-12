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ЄС запровадив санкції проти дев'ятьох організаторів "виборів" на Донбасі

Рішення буде опубліковане в офіційному журналі сьогодні ЄС близько опівдня
Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок затвердили рішення щодо запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО.
ЄС запровадив санкції проти дев Фото:@murderotica_

"Міністри закордонних справ ЄС щойно схвалили заборону на отримання віз та заморожування активів для 9 осіб, яких ЄС вважає відповідальними за організацію "виборів" у східній Україні", - повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Нагадаємо, на незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої ЛНР.

 

 
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10 12 2018 10:21
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