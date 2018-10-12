НОВИНИМіністри закордонних справ країн ЄС у понеділок затвердили рішення щодо запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС запровадив санкції проти дев'ятьох організаторів "виборів" на Донбасі
Рішення буде опубліковане в офіційному журналі сьогодні ЄС близько опівдня
Фото:@murderotica_
"Міністри закордонних справ ЄС щойно схвалили заборону на отримання віз та заморожування активів для 9 осіб, яких ЄС вважає відповідальними за організацію "виборів" у східній Україні", - повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
Нагадаємо, на незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої ЛНР.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 12 2018 10:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО На Тернопільщині водій маршрутки відвіз до лікарні пасажира з інсультом перервавши рейс, - ВІДЕО
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"