ЄС запровадив санкції проти семи високопосадовців Венесуели

Санкції включають заборону на поїздки і заморожування активів в країнах ЄС

Європейський союз запровадив санкції проти семи високопоставлених представників Венесуели.

"У зв'язку з погіршенням ситуації у Венесуелі, Рада вирішила ввести санкції щодо семи осіб, які займають офіційні пости, з негайним набуттям чинності. Ці люди беруть участь в недотриманні демократичних принципів і верховенства закону, а також в порушенні прав людини", - йдеться в заяві Служби зовнішніх дій ЄС.

Відзначається, що санкції включають заборону на поїздки і заморожування активів в країнах ЄС.

"Обмежувальні заходи спрямовані на сприяння розвитку демократичних загальних рішень, які можуть забезпечити політичну стабільність в країні і дозволити вирішувати нагальні потреби населення", - відзначили в ЄС.

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу у закордонних справах 13 листопада вирішила запровадити санкції щодо Венесуели.

Санкції були прийняті у відповідь на політичну кризу в Венесуелі, що почалася навесні минулого року після рішення Верховного суду, яким розширювалися повноваження президента Ніколаса Мадуро і обмежувалися функції парламенту, підконтрольного опозиції.

За час протестів загинули понад 120 людей. Раніше санкції проти Венесуели ввели США і Канада.