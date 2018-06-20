ЄС запроваджує нові мита на товари зі США

У відповідь на митну політику США Європейський Союз з 22 червня запровадить нові тарифи на групу американських товарів загальною вартістю 2,8 мільярда євро.

Про це в середу, 20 червня, повідомили у Єврокомісії.

Нові тарифи запроваджуються ЄС як відповідь на американське 25% мито на сталь та 10% на алюміній з ЄС, що почали діяти з 1 червня.

"Ми не хотіли опинитися в такому становищі, однак одностороннє і невиправдане рішення Сполучених Штатів накласти тарифи на сталь і алюміній з ЄС означають, що в нас не залишається іншого вибору", – заявила єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом.

Європейські мита діятимуть щодо кількох груп американських товарів на загальну суму 2,8 мільярда євро. Для більшості з них вони становитимуть 25%.

Серед товарів, які обкладатимуться новими митами, – джинси, арахісове масло, мотоцикли та віскі.

Нові тарифи ЄС були узгоджені зі Світовою організацією торгівлі (СОТ).

"Правила міжнародної торгівлі, які ми роками розвивали разом з нашими американськими партнерами, не можна порушувати без реакції з нашого боку", – додала Мальмстрьом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 8 березня офіційно оголосив про запровадження 25% мита на імпорт сталі та 10% ввізного мита на алюміній. Для ЄС спершу було зроблено виняток, а згодом Трамп подовжив особливий режим для ЄС, Канади та Мексики до 1 червня. Однак з 1 червня мита для ЄС все ж були запроваджені.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що іншого вибору, окрім як почати суперечку зі США в рамках СОТ, у Євросоюзу не залишилося.