ЄС запустив процедуру блокування санкцій США щодо Ірану
Отримавши одностайну підтримку глав держав та урядів країн ЄС на зустрічі лідерів у Софії, яка відбулася увечері 16 травня, за пропозиціями президента ЄК Жан-Клода Юнкера та високого представника ЄС Федеріки Могеріні, Європейська комісія сьогодні застосувала перші кроки, йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Зокрема, ЄК запустив формальний процес "блокуючої постанови" шляхом оновлення списку санкцій США щодо Ірану. "Блокуюча постанова" забороняє компаніям ЄС дотримуватися екстериторіальних санкцій США, дозволяє компаніям відшкодувати збитки, завдані такими санкціями, і скасовує в ЄС будь-які рішення іноземних судів щодо санкцій. ЄС хоче ввести "блокуючи постанову" в дію до 6 серпня 2018 року, коли набуде чинності перша партія американських санкцій.
Крім того, Єврокомісія запустила процес, який дозволить Європейському інвестиційному банку підтримувати інвестиції ЄС в Ірані.
У Європарламенту і Ради ЄС тепер є 2 місяці для заперечення проти цих заходів, перш ніж вони набудуть чинності. Цей період може бути коротшим, якщо обидві установи сигналізують про відсутність до закінчення двомісячного періоду.
Євросоюз прийняв "блокуючи постанову" у листопаді 1996 року. Вона дозволяє європейським компаніям не підкорятися певним рішенням Вашингтона щодо санкцій. Крім того, компанії можуть отримати компенсації за спричинені обмеженнями втрати.
Як відомо, 8 травня, президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі, що Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди з Іраном і відновлять санкції проти нього.
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