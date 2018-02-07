ЄС запустив санкційну процедуру проти Польщі

Європейський Союз відкрив санкційну процедуру проти Польщі у зв'язку із законом про Верховний суд.

Про це йдеться у заяві Європейської комісії, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

"3 липня 27 з 72 суддів Верховного Суду ризикують вийти на пенсію. Новий польський закон "Про Верховний суд" знижує пенсійний вік суддів Верховного суду з 70 до 65 років. Ця міра також застосовується до голови Верховного Суду, чий шестирічний мандат буде достроково припинено. Згідно з законом, нинішнім суддям надається можливість заявити про своє прагнення, щоб їх мандат був продовжений президентом, який може бути наданий терміном на три роки і продовжений один раз. Для рішення президента не встановлені критерії, і немає можливості для судового перегляду цього рішення", - йдеться у заяві.

Таким чином нові закони Польщі "підривають принцип незалежності судової влади", переконані у ЄК.

Комісія наполягає на тому, що вона "готова продовжувати діалог з питань верховенства права", незважаючи на початок процедури.

Перший етап процедури закінчується позовом до Суду Європейського Союзу. Варшава має місяць на внесення змін.

Нагадаємо, що Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу ще у липні.

Згодом у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили про готовність дати відповідь на запуск Європейською комісією процедури введення санкцій за порушення законодавства ЄС через судову реформу.