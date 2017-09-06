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ЄС засудив ідею Порошенка про небіометричні паспорти для Криму та "ДНР/ЛНР"

Право на безвізові подорожі до ЄС повинні отримати всі громадяни України
Європейський союз вважає контрпродуктивною ідею, висловлену президентом Петром Порошенком, про запровадження закордонних паспортів старого типу для мешканців окупованих Росією територій.
ЄС засудив ідею Порошенка про небіометричні паспорти для Криму та "ДНР/ЛНР" Х'ю Мінгареллі Фото: ЕРА

Безвіз має запрацювати для всіх без винятку категорій громадян: "Наголошую, що безвізовий режим має працювати для всіх українців, які отримуватимуть біометричні паспорти", - заявив посол Євросоюзу Х'ю Мінгареллі під час відкриття виставки карикатур  "Шлях України до безвізового режиму з ЄС".

Згодом у коментарі "Європейській правді" Мінгареллі пояснив, що мав на меті надіслати сигнал представникам української влади.

"Я наголосив на тому, що йдеться про всіх українців, оскільки лунали пропозиції окремих посадових осіб України про те, щоби мешканці Криму та ОРДЛО не отримували паспорти, необхідні для безвізового режиму. Це суперечить підходу ЄС. Я хочу підкреслити, що право на безвізові подорожі до ЄС повинні отримати всі громадяни України, незалежно від того, де вони проживають", - заявив посол ЄС.

У відповідь на уточнююче запитання ЄП дипломат заявив, що вже повідомляв українській стороні про таку позицію Європейського союзу, але не став уточнювати, якою була реакція офіційного Києва.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити громадян в ОРДЛО і в Криму можливістю отримати закордонні паспорти старого зразка.

 
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09 06 2017 12:51
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