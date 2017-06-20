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ЄС змінить формат шенгенської візи для запобігання шахрайству

Новий регламент буде, швидше за все, підписаний на початку липня Радою ЄС і Європейським парламентом
Сьогодні Рада ЄС ухвалила постанову щодо внесення змін до регламенту 1995 року, яким встановлено єдиний формат короткострокових шенгенських віз.
ЄС змінить формат шенгенської візи для запобігання шахрайству Фото: РБК

"Чинна візова наклейка, яка в обігу протягом 20 років, виявилася схильною до ризику через серйозні інциденти, пов'язані з підробками і шахрайством", - йдеться в повідомленні прес-служби Ради ЄС.

Як наголошується в документі, новий регламент буде, швидше за все, підписаний на початку липня Радою ЄС і Європейським парламентом, після чого його опублікують в "Офіційному віснику" ЄС.

Раніше Єврокомісія рекомендувала деяким країнам упродовж півроку поступово скасувати тимчасовий контроль всередині Шенгенської зони.

Як відомо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.

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20 06 2017 14:35
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