ЄС змінить формат шенгенської візи для запобігання шахрайству
"Чинна візова наклейка, яка в обігу протягом 20 років, виявилася схильною до ризику через серйозні інциденти, пов'язані з підробками і шахрайством", - йдеться в повідомленні прес-служби Ради ЄС.
Як наголошується в документі, новий регламент буде, швидше за все, підписаний на початку липня Радою ЄС і Європейським парламентом, після чого його опублікують в "Офіційному віснику" ЄС.
Раніше Єврокомісія рекомендувала деяким країнам упродовж півроку поступово скасувати тимчасовий контроль всередині Шенгенської зони.
Як відомо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.
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