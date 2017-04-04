ЄС змінив правила перетину зовнішніх кордонів
Європейський парламент і Європейська комісія посилили правила Шенгенського прикордонного кодексу, що стосуються перетину зовнішніх кордонів. Від 7 квітня, всі особи, що перетинають зовнішні кордони будуть перевірятись ретельніше, інформує Zaxid.net із посиланням на Прикордонну службу Польщі.
Зміна правил Шенгенського кодексу про кордони накладає на всі держави-члени обов’язок ретельно перевіряти кожну людина, що в'їжджає на територію Шенгенської зони або виїжджає з неї. Поправка до Шенгенського кодексу є реакцією ЄС на терористичну загрозу у Європі.
Досі усі громадяни країн-членів ЄС підлягали спрощеній перевірці. Однак, як зазначає Прикордонна служба Польщі, відтепер кожна людина, яка перетинає зовнішній кордон у всіх пунктах пропуску – автомобільні, піші, морські порти і аеропорти, будуть ретельно перевірятись.
Посилення перевірок вплине на тривалість перетину кордону і може її збільшити, попереджають прикордонники та обіцяють мінімізувати негативні наслідки адаптації нових приписів ЄС.
Прикордонна служба Польщі також обіцяє коригувати кількість працівників у залежності від черг на кордоні.
Нагадаємо, що в лютому 2017 року уряд Польщі підтримав намір збудувати на новому пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" пішохідний перехід.
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