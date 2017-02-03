ЄС знімає санкції з Іванющенка

Колишній нардеп домігся закриття справ проти нього в Україні

Європейські санкції проти Віктора Януковича і його оточення будуть продовжені на черговий рік, за винятком Юрія Іванющенка (також відомий як Юра Єнакіївський).

Таку інформацію оприлюднив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в своєму Twitter.

Колишній депутат Верховної Ради підозрювався в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах). Однак органи прокуратури не змогли вчасно завершити слідство стосовно Іванющенка, і його адвокати через суд домоглися закриття справ.

Таким чином, в списку санкцій Євросоюзу залишаться Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Олена Лукаш, Андрій Клюєв, Віктор Ратушняк, Олександр Янукович, Артем Пшонка, Сергій Клюєв, Микола Азаров, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов, Олександр Клименко, Едуард Ставицький.

Офіційне підтвердження піде в найближчі кілька днів.

Раніше зняття санкцій домоглися Раїса Богатирьова, Андрій Портнов, Олександр Якименко, Ігор Калінін, Олексій Азаров. Санкції з Віктора Януковича-молодшого були зняті у зв'язку з його загибеллю.

Нагадаємо, що Верховний Суд ухвалив рішення закрити всі справи, пов'язані з колишнім народним депутатом Юрієм Іванющенком.

Водночас, Верховний Суд відхилив звинувачення генерального прокурора Юрія Луценка, який заявив, що ВСУ без повідомлення прокуратури ухвалив рішення закрити всі справи проти Юрія Іванющенка.