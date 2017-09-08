ЄС знову запровадив мито на кукурудзу, жито і сорго
З вівторка ЄС почав застосовувати митний тариф у розмірі 5,16 євро за тонну кукурудзи, жита і сорго.
З листопада 2014 року ЄС застосував нульовий тариф на кукурудзу.
Рішення про поновлення тарифу було спричинене зниженням цін на імпорт нижче встановленого ЄС.
"Це відбувається у відповідь на ситуацію на світовому ринку кукурудзи, де рекордний врожай кукурудзи в 2016/17 році призвів до достатньої пропозиції та низьких цін", - йдеться у повідомленні прес-служби Єврокомісії.
Правила ЄС вимагають введення тарифу, якщо ціни на імпорт знизяться на рівні 157 євро за тонну протягом щонайменше 10 днів.
"Це убезпечить європейських виробників від невигідного становища в існуючих ринкових умовах", - додали в Єврокомісії.
ЄС є великим виробником кукурудзи, але спирається на імпорт для покриття попиту.
В останні роки Україна є основним постачальником кукурудзи в ЄС. Блок також імпортує кукурудзу з інших країн Східної Європи та Північної та Південної Америки.
Повернення тарифів на імпорт кукурудзи не вплине на щорічні квоти безмитного ввезення ЄС в рамках асоціації Україна-ЄС.
Нагадаємо, станом на 9 червня 2017 року Україна повністю вичерпала квоти на безмитні поставки в Євросоюз по 9 товарам.
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