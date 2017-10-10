ЄСПЛ дозволив лікарям обстежити українця Гриба: Росія досі не дала згоди

Київ вже відряджає українських медиків до Російської Федерації

Виходячи з листа Європейського суду з прав людини Міністерство закордонних справ і Міністерство охорони здоров'я відправляють групу лікарів для обстеження викраденого в Білорусі, нині утримуваного в СІЗО Краснодара (РФ) українця Павла Гриба.

Про це "Українській правді" розповів директор консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Він зазначив, що адвокати Гриба 6 жовтня отримали листа ЄСПЛ, в якому суд повторно просить до 16 жовтня дати висновки щодо обстеження стану здоров'я хлопця українськими лікарями.

Погорельцев розповів, що Генконсульство надіслало Росії нові звернення з вимогою допустити до затриманого медиків з України в період із 12 до 15 жовтня 2017 року.

"Враховуючи позицію Європейського суду з прав людини, Київ, не очікуючи рішення російської сторони про допуск українських лікарів до затриманого Гриба, керуючись відповідним листом ЄСПЛ, відряджає українських медиків до Російської Федерації", – підкреслив директор консульської служби МЗС.

При цьому Погорельцев сподівається, що РФ виконає прохання ЄСПЛ і дасть дозвіл на відвідування Гриба фахівцями.

Водночас він не виключає, що позитивного результату може й не бути.

"Ми передбачаємо три варіанти розвитку подій. Перший – Росія не наважиться ослухатися ЄСПЛ і надасть дозвіл на обстеження Гриба нашими лікарями. Другий – відмовить, третій – просто проігнорує наше звернення", – уточнив Погорельцев.

Він додав, що зараз МЗС і МОЗ працюють над питанням про відрядження групи лікарів до Росії 11 жовтня, й додав, що Україна оплатила Грибу послуги адвоката.

Нагадаємо, 18 вересня українські консули відвідали Павла Гриба в Краснодарському СІЗО.

Сина співробітника Держприкордонслужби України, 19-річного Павла Гриба 17 серпня заарештували в Краснодарі на два місяці.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторонинегайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.