ЄСПЛ дозволив лікарям обстежити українця Гриба: Росія досі не дала згоди
Про це "Українській правді" розповів директор консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
Він зазначив, що адвокати Гриба 6 жовтня отримали листа ЄСПЛ, в якому суд повторно просить до 16 жовтня дати висновки щодо обстеження стану здоров'я хлопця українськими лікарями.
Погорельцев розповів, що Генконсульство надіслало Росії нові звернення з вимогою допустити до затриманого медиків з України в період із 12 до 15 жовтня 2017 року.
"Враховуючи позицію Європейського суду з прав людини, Київ, не очікуючи рішення російської сторони про допуск українських лікарів до затриманого Гриба, керуючись відповідним листом ЄСПЛ, відряджає українських медиків до Російської Федерації", – підкреслив директор консульської служби МЗС.
При цьому Погорельцев сподівається, що РФ виконає прохання ЄСПЛ і дасть дозвіл на відвідування Гриба фахівцями.
Водночас він не виключає, що позитивного результату може й не бути.
"Ми передбачаємо три варіанти розвитку подій. Перший – Росія не наважиться ослухатися ЄСПЛ і надасть дозвіл на обстеження Гриба нашими лікарями. Другий – відмовить, третій – просто проігнорує наше звернення", – уточнив Погорельцев.
Він додав, що зараз МЗС і МОЗ працюють над питанням про відрядження групи лікарів до Росії 11 жовтня, й додав, що Україна оплатила Грибу послуги адвоката.
Нагадаємо, 18 вересня українські консули відвідали Павла Гриба в Краснодарському СІЗО.
Сина співробітника Держприкордонслужби України, 19-річного Павла Гриба 17 серпня заарештували в Краснодарі на два місяці.
Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторонинегайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.
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