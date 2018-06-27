ЄСПЛ об'єднав позови України проти Росії щодо Донбасу і Криму
Про це повідомив заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.
"Сьогодні ЄСПЛ погодився з нашим клопотанням і об'єднав провадження по міждержавним заявам стосовно порушеннь ЄКПЛ Росією в два великих провадження: щодо Криму та Донбасу. Отже замість п'яти справ Україна проти РФ залишилось три (заява щодо вивозу дітей з Донбасу в РФ залишилась в самостійному провадженні). ... Отже від сьогодні росіяни вже не зможуть грати в гру "тут я игриграю-тут не играю-тут я рыбу заворачивал". Тобто "давайте цю справу розглянемо, ту зупинено, а ті всі теж зупинено до розгляду цих двох". Я не маю жодних сумнівів, що вони вигадають щось нове, але й ми не спимо", – заявив Ліщина.
Нагадаємо, у травні палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) вирішила передати Великій палаті суду чотири справи "Україна проти Росії", які стосуються порушень прав людини в анексованому Криму та на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"