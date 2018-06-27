ЄСПЛ об'єднав позови України проти Росії щодо Донбасу і Криму

Європейський суд з прав людини об'єднав позови України проти Росії щодо Донбасу та анексованого РФ Криму.

Про це повідомив заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Сьогодні ЄСПЛ погодився з нашим клопотанням і об'єднав провадження по міждержавним заявам стосовно порушеннь ЄКПЛ Росією в два великих провадження: щодо Криму та Донбасу. Отже замість п'яти справ Україна проти РФ залишилось три (заява щодо вивозу дітей з Донбасу в РФ залишилась в самостійному провадженні). ... Отже від сьогодні росіяни вже не зможуть грати в гру "тут я игриграю-тут не играю-тут я рыбу заворачивал". Тобто "давайте цю справу розглянемо, ту зупинено, а ті всі теж зупинено до розгляду цих двох". Я не маю жодних сумнівів, що вони вигадають щось нове, але й ми не спимо", – заявив Ліщина.

Нагадаємо, у травні палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) вирішила передати Великій палаті суду чотири справи "Україна проти Росії", які стосуються порушень прав людини в анексованому Криму та на Донбасі.