CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвропейський суд з прав людини стягнув з Росії компенсації на користь учасниць гурту Pussy Riot у кримінальній справі щодо хуліганства на акції в храмі у 2012 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄСПЛ стягнув з Росії тисячі євро компенсації на користь Pussy Riot
Суд визнав, що у справі Pussy Riot була порушена стаття європейської конвенції з прав людини про право на справедливий суд
Дівчата з Pussy Riot за клич "Богородиця, Путіна прожени" отримали 2 роки тюрми. Фото: avtonom.org
Марії Альохіній та Надії Толоконниковій суд присудив по 16 тисяч євро компенсації. Катерині Самуцевич — п’ять тисяч євро компенсації, інформує "Громадське".
Також суд постановив компенсувати їм судові витрати на суму в 11,7 тисяч євро.
Нагадаємо, 17-го серпня три учасниці Pussy Riot (Марія Альохіна, Надія Толоконнікова та Катерина Самуцевич) були засуджені до двох років позбавлення волі за панк-молебень у храмі Христа Спасителя у Москві.
Акції на підтримку гурту та за звільнення жінок з-під варти проходять в багатьох країнах світу, серед них і в Україні та в Німеччині.
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17 07 2018 11:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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