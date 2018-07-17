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ЄСПЛ стягнув з Росії тисячі євро компенсації на користь Pussy Riot

Суд визнав, що у справі Pussy Riot була порушена стаття європейської конвенції з прав людини про право на справедливий суд
Європейський суд з прав людини стягнув з Росії компенсації на користь учасниць гурту Pussy Riot у кримінальній справі щодо хуліганства на акції в храмі у 2012 році.
ЄСПЛ стягнув з Росії тисячі євро компенсації на користь Pussy Riot Дівчата з Pussy Riot за клич "Богородиця, Путіна прожени" отримали 2 роки тюрми. Фото: avtonom.org

Марії Альохіній та Надії Толоконниковій суд присудив по 16 тисяч євро компенсації. Катерині Самуцевич — п’ять тисяч євро компенсації, інформує "Громадське".

Також суд постановив компенсувати їм судові витрати на суму в 11,7 тисяч євро.

Нагадаємо, 17-го серпня три учасниці Pussy Riot (Марія Альохіна, Надія Толоконнікова та Катерина Самуцевич) були засуджені до двох років позбавлення волі за панк-молебень у храмі Христа Спасителя у Москві.

Акції на підтримку гурту та за звільнення жінок з-під варти проходять в багатьох країнах світу, серед них і в Україні та в Німеччині.

 
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17 07 2018 11:56
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