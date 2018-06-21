ЄСПЛ відхилив скаргу Брейвіка за "нелюдські" умови у норвезькій в'язниці

Європейський суд прийшов до висновку, що у випадку Брейвіка не було порушень Європейської конвенції з прав людини

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив скаргу терориста Андерса Брейвіка на незадовільні умови у норвезькій в'язниці, які начебто принижують його гідність.

"У своєму рішенні у справі, яке була подана під новим іменем заявника Фйотольф Хансен, Європейський суд з прав людини, який засідав у якості комітету з трьох суддів, оголосив скаргу неприйнятною. Рішення є остаточним" - йдеться у прес-релізі суду.

Страсбурзький суд прийшов до висновку, що у випадку Брейвіка не було порушень Європейської конвенції з прав людини і його скарга необґрунтована.