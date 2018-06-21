ЄСПЛ відхилив скаргу Брейвіка за "нелюдські" умови у норвезькій в'язниці
"У своєму рішенні у справі, яке була подана під новим іменем заявника Фйотольф Хансен, Європейський суд з прав людини, який засідав у якості комітету з трьох суддів, оголосив скаргу неприйнятною. Рішення є остаточним" - йдеться у прес-релізі суду.
Страсбурзький суд прийшов до висновку, що у випадку Брейвіка не було порушень Європейської конвенції з прав людини і його скарга необґрунтована.
Нагадаємо, Андерс Брейвік у 2011 році здійснив два теракти: вибух в урядовому кварталі в Осло і напад на молодіжний табір владної Норвезької робітничої партії на острові Утойя. У результаті загинули 77 осіб. Суд засудив Брейвіка до 21 року в'язниці - це максимальне покарання, передбачене місцевим законодавством. Він утримується в одиночній камері.
Додамо, перебуваючи у в'язниці, Брейвік кілька разів скаржився на умови ув'язнення. Наприклад, у червні 2015 року він заявив, що тюремна влада перехоплює його листи, адресовані ЗМІ. Представник виправної установи пояснив, що це було зроблено з метою безпеки: щоб не допустити створення Брейвіком політичного руху. У 2013 році Брейвік намагався створити фашистську партію. Однак, попри ув'язнення, Брейвік зміг вступити до університету Осло.
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