Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ЄСПЛ відхилив скаргу Брейвіка за "нелюдські" умови у норвезькій в'язниці

Європейський суд прийшов до висновку, що у випадку Брейвіка не було порушень Європейської конвенції з прав людини
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив скаргу терориста Андерса Брейвіка на незадовільні умови у норвезькій в'язниці, які начебто принижують його гідність.
ЄСПЛ відхилив скаргу Брейвіка за "нелюдські" умови у норвезькій в Андерс Брейвік у суді. Фото: tsn.ua

"У своєму рішенні у справі, яке була подана під новим іменем заявника Фйотольф Хансен, Європейський суд з прав людини, який засідав у якості комітету з трьох суддів, оголосив скаргу неприйнятною. Рішення є остаточним" - йдеться у  прес-релізі суду.

Страсбурзький суд прийшов до висновку, що у випадку Брейвіка не було порушень Європейської конвенції з прав людини і його скарга необґрунтована.

Нагадаємо, Андерс Брейвік у 2011 році здійснив два теракти: вибух в урядовому кварталі в Осло і напад на молодіжний табір владної Норвезької робітничої партії на острові Утойя. У результаті загинули 77 осіб. Суд засудив Брейвіка до 21 року в'язниці - це максимальне покарання, передбачене місцевим законодавством. Він утримується в одиночній камері.

Додамо, перебуваючи у в'язниці, Брейвік кілька разів скаржився на умови ув'язнення. Наприклад, у червні 2015 року він заявив, що тюремна влада перехоплює його листи, адресовані ЗМІ. Представник виправної установи пояснив, що це було зроблено з метою безпеки: щоб не допустити створення Брейвіком політичного руху. У 2013 році Брейвік намагався створити фашистську партію. Однак, попри ув'язнення, Брейвік зміг вступити до університету Осло.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2018 12:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.