Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ЄСПЛ визнав мораторій на землю незаконним

Рішення ЄСПЛ стають джерелом права в Україні, з моменту, як сплине тримісячний строк від дати винесення рішення
22 серпня вступає в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини.
ЄСПЛ визнав мораторій на землю незаконним Фото: agropolit.com

Рішення прийнято в рамках так званої справи "Зеленчук та Цицюра проти України". Суд постановив, що держава не забезпечила справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та майновими правами заявників, повідомляє ЕП з посиланням на компанію EasyBusiness.

"Вже від сьогодні українські землевласники, які хочуть захистити свої майнові права (обмежені внаслідок мораторію), зможуть посилатись у своїх позовах на рішення ЄСПЛ", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", рішення ЄСПЛ стають джерелом права в Україні, з моменту, як сплине тримісячний строк від дати винесення рішення.

"У випадку продовження мораторію ЄСПЛ буде присуджувати компенсацію майнових втрат для позивачів", - йдеться у повідомленні.

На думку компанії, мораторій не лише порушує конституційні права семи мільйонів українських землевласників, позбавляючи їх права розпоряджатися своєю законною власністю, а й призводить до значних негативних наслідків для економіки.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель завдає українській економіці збитків на мільярди доларів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 08 2018 15:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.