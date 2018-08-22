ЄСПЛ визнав мораторій на землю незаконним

Рішення ЄСПЛ стають джерелом права в Україні, з моменту, як сплине тримісячний строк від дати винесення рішення

22 серпня вступає в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини.

Рішення прийнято в рамках так званої справи "Зеленчук та Цицюра проти України". Суд постановив, що держава не забезпечила справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та майновими правами заявників, повідомляє ЕП з посиланням на компанію EasyBusiness.

"Вже від сьогодні українські землевласники, які хочуть захистити свої майнові права (обмежені внаслідок мораторію), зможуть посилатись у своїх позовах на рішення ЄСПЛ", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", рішення ЄСПЛ стають джерелом права в Україні, з моменту, як сплине тримісячний строк від дати винесення рішення.

"У випадку продовження мораторію ЄСПЛ буде присуджувати компенсацію майнових втрат для позивачів", - йдеться у повідомленні.

На думку компанії, мораторій не лише порушує конституційні права семи мільйонів українських землевласників, позбавляючи їх права розпоряджатися своєю законною власністю, а й призводить до значних негативних наслідків для економіки.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель завдає українській економіці збитків на мільярди доларів.