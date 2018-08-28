CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвропейський суд з прав людини зареєстрував нову міждержавну заяву України проти Росії, яка стосується питання українських політв’язнів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄСПЛ зареєстрував нову заяву України проти Росії щодо політв'язнів
Вона стосується порушення прав українців, яких незаконно утримували чи утримують в анексованому Криму та на території РФ
Фото: 112.ua
"Ми зібрали величезну кількість доказів того, що російська влада порушує норми Конвенції з прав людини щодо заборони катування, порушення прав на свободу та особисту недоторканість, справедливий суд, свободу вираження поглядів, зібрань", - повідомила прес-служба Міністерства юстиції України, опублікувавши відповідну заяву, інформує "Громадське".
Також, уряд Російської Федерації зобов'язаний до п'ятого вересня поінформувати Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) про стан здоров'я українських політв'язнів Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 08 2018 15:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
No articles