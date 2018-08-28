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ЄСПЛ зареєстрував нову заяву України проти Росії щодо політв'язнів

Вона стосується порушення прав українців, яких незаконно утримували чи утримують в анексованому Криму та на території РФ
Європейський суд з прав людини зареєстрував нову міждержавну заяву України проти Росії, яка стосується питання українських політв’язнів.
ЄСПЛ зареєстрував нову заяву України проти Росії щодо політв Фото: 112.ua

"Ми зібрали величезну кількість доказів того, що російська влада порушує норми Конвенції з прав людини щодо заборони катування, порушення прав на свободу та особисту недоторканість, справедливий суд, свободу вираження поглядів, зібрань", - повідомила прес-служба Міністерства юстиції України, опублікувавши відповідну заяву, інформує "Громадське".

Також, уряд Російської Федерації зобов'язаний до п'ятого вересня поінформувати Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) про стан здоров'я українських політв'язнів Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова.

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28 08 2018 15:46
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