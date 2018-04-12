ЄСПЛ зобов'язав РФ надати необхідне лікування українським морякам
"Сьогодні Європейський суд з прав людини вирішив повідомити російському уряду про застосування тимчасового заходу в інтересах сторін та належного проходження процедур. Вони (тимчасові заходи – ред.) повинні забезпечити необхідну медичну допомогу, яка повинна бути надана захопленому українському військово-морському персоналу, зокрема, тим, хто міг отримати поранення під час військово-морського інциденту в Керченській протоці 25 листопада", - повідомили в ЄСПЛ, інформує "Дзеркало тижня".
Суд також залишив в силі свій запит до уряду РФ від 29 листопада про надання фактичної інформації щодо цієї справи, яку російська сторона повинна була надати до 3 грудня, але не виконала цю вимогу.
Як повідомили в ЄСПЛ, нині це вже п'ятий міжурядовий позов України проти Росії. Крім цього, Суд розглядає понад 4 тис. індивідуальних позовів щодо подій в Криму та в Східній Україні.
Раніше українських омбудсмен Людмила Денісова повідомила у своєму Facebook, що отримала інформацію від російського омбудсмана про стан здоров'я захоплених українських моряків. За її інформацією, полоненим українським морякам, яких утримують в московському СІЗО, передали передачі і відкрили внутрішньотюремні рахунки, на які можна переказувати гроші. Крім того, моряки, які отримали поранення, вже встають і самостійно пересуваються.
Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".
Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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