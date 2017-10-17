Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄСПЛ зобов'язав Росію компенсувати Навальним €76 тис за несправедливий суд

В той же час суд відмовився визнати справу політично вмотивованою
Європейський суд з прав людини постановив, що російський суд засудив братів Олексія та Олега Навальних у справі про шахрайство з порушенням права на справедливий суд.
ЄСПЛ зобов Брати Навальні. Фото: Евгений Фельдман, Новая Газета

На думку ЄСПЛ, у справі Навальних йдеться про порушення двох статей Конвенції про права людини: стаття 6 (право на справедливий судовий розгляд) і стаття 7 (покарання виключно на підставі закону). Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ.

Суд присудив виплатити братам Навальним компенсацію у сумі майже 76 тисяч євро.

В той же час суд відмовився визнати справу політично вмотивованою, хоча троє з семи суддів виступили з особливою думкою, що слід було все ж розглянути політичне підгрунтя справи.

Брати оскаржували у суді рішення Замосквроріцького суду Москви від 2014 року, яким їх було визнано винними у шахрайстві.

Нагадаємо, 30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 року умовного ув'язнення, а його брата Олега - до 3,5 року реального ув'язнення. 

Крім того, суддя Олена Коробченко засудила братів до штрафу в 500 тисяч рублів з кожного і задовольнила цивільний позов до Навальних на 4,5 млн рублів компенсації "багатопрофільної процесингової компанії" (МПК). Брати визнані винними в шахрайстві. 

За версією звинувачення, вони змусили компанії "Ів Роше Схід" і МПК укласти явно невигідні договори з їх фірмою "Головне підписне агентство". 

Навальні відкинули звинувачення, а представники "Ів Роше" і МПК повідомили в суді, що не понесли збитків від дій братів.

Зазначимо, що прокурори просили засудити Олексія Навального до десяти років колонії (з урахуванням покарання у кримінальній справі про розкрадання продукції "Кіровлєса"). Олега Навального попросили засудити до восьми років колонії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 10 2017 12:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.