ЄСПЛ зобов'язав Росію компенсувати Навальним €76 тис за несправедливий суд
На думку ЄСПЛ, у справі Навальних йдеться про порушення двох статей Конвенції про права людини: стаття 6 (право на справедливий судовий розгляд) і стаття 7 (покарання виключно на підставі закону). Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ.
Суд присудив виплатити братам Навальним компенсацію у сумі майже 76 тисяч євро.
В той же час суд відмовився визнати справу політично вмотивованою, хоча троє з семи суддів виступили з особливою думкою, що слід було все ж розглянути політичне підгрунтя справи.
Брати оскаржували у суді рішення Замосквроріцького суду Москви від 2014 року, яким їх було визнано винними у шахрайстві.
Нагадаємо, 30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 року умовного ув'язнення, а його брата Олега - до 3,5 року реального ув'язнення.
Крім того, суддя Олена Коробченко засудила братів до штрафу в 500 тисяч рублів з кожного і задовольнила цивільний позов до Навальних на 4,5 млн рублів компенсації "багатопрофільної процесингової компанії" (МПК). Брати визнані винними в шахрайстві.
За версією звинувачення, вони змусили компанії "Ів Роше Схід" і МПК укласти явно невигідні договори з їх фірмою "Головне підписне агентство".
Навальні відкинули звинувачення, а представники "Ів Роше" і МПК повідомили в суді, що не понесли збитків від дій братів.
Зазначимо, що прокурори просили засудити Олексія Навального до десяти років колонії (з урахуванням покарання у кримінальній справі про розкрадання продукції "Кіровлєса"). Олега Навального попросили засудити до восьми років колонії.
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