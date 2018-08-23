ЄСПЛ зобов'язав Росію повідомити про здоров'я українських політв'язнів
Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.
"Європейський суд з прав людини дуже швидко відреагував на запит від Уряду України щодо стану здоров'я українських політв'язнів: Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова. Рішення ЄСПЛ: РФ має до 5 вересня надати інформацію щодо стану здоров'я цих політв'язнів, яке медичне обслуговування ним надавалось та чи надається таке обслуговування зараз", – зазначив Петренко.
Також, за його словами, РФ має надавати інформацію щодо політичних в'язнів, в доступі до яких вона з вигаданих причин відмовляла українським консулам, уповноваженій ВРУ з прав людини, іншим представникам Української держави та активістам.
Нагадаємо, Держдеп США стурбований станом здоров'я ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова і закликав РФ негайно звільнити його та інших українських політв'язнів.
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