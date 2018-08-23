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ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄСПЛ зобов'язав Росію повідомити про здоров'я українських політв'язнів

РФ має також поінформувати, яке медичне обслуговування надавалося ув'язненим українцям та чи надається таке обслуговування зараз
Уряд Російської Федерації зобов'язаний до п'ятого вересня поінформувати Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) про стан здоров'я українських політв'язнів Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова.
ЄСПЛ зобов Фото: 112.ua

Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Європейський суд з прав людини дуже швидко відреагував на запит від Уряду України щодо стану здоров'я українських політв'язнів: Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова. Рішення ЄСПЛ: РФ має до 5 вересня надати інформацію щодо стану здоров'я цих політв'язнів, яке медичне обслуговування ним надавалось та чи надається таке обслуговування зараз", – зазначив Петренко.

Також, за його словами, РФ має надавати інформацію щодо політичних в'язнів, в доступі до яких вона з вигаданих причин відмовляла українським консулам, уповноваженій ВРУ з прав людини, іншим представникам Української держави та активістам.

Нагадаємо, Держдеп США стурбований станом здоров'я ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова і закликав РФ негайно звільнити його та інших українських політв'язнів.

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23 08 2018 21:24
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