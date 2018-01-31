ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити екс-замміністру юстиції Корнійчуку €6,5 тис відшкодування

Сам екс-чиновник вимагав компенсації у розмірі 50 тисяч євро моральної шкоди

Європейський суд з прав людини прийняв сторону колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена Корнійчука.

Про це йдеться у рішенні суду у справі "Korniychuk vs. Ukraine (no. 10042/11)".

У лютому 2009 року Корнійчук направив листа державній газовій компанії "Нафтогаз України", заявивши, що вона може продовжити договір з юридичною фірмою без процедури торгів.

Прокуратура пізніше звинуватила Корнійчука перевищенні повноважень, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму майже 1,7 млн грн. Його заарештували 22 грудня 2010 року, він перебував у тимчасовому ув'язненні з 24 до 30 грудня.

Після цього йому обрали запобіжний захід у вигляді попереднього ув'язнення на 10 днів. Апеляції Корнійчука на арешт і затримання відхилялися до 15 лютого 2011 року, коли слідчий звільнив його під підписку про невиїзд. У грудні 2011 року його амністували.

Заявник вимагав компенсації у розмірі 50 тисяч євро моральної шкоди. Уряд оскаржив вищезгадану вимогу як надмірну.

Суд у своєму рішенні визнав, що було порушення статті 5 Конвенції (право на свободу та безпеку/право на судовий розгляд протягом розумного терміну або на звільнення до розгляду) у зв'язку з позбавленням волі заявника без судового ордера з 22 по 24 грудня 2010 року.

ЄСПЛ присудив Корнійчуку 6500 євро відшкодування нематеріального збитку, яку тепер протягом трьох місяців має виплатити держава Україна. Решту вимог заявника суд відхилив.