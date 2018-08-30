Євро на міжбанку перетнув позначку 33 гривні Долар США - 28,18-28,26 гривні

30 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,14-28,23 гривні за долар.

Фото: 123rf.com

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