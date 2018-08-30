CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ30 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,14-28,23 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євро на міжбанку перетнув позначку 33 гривні
Долар США - 28,18-28,26 гривні
Фото: 123rf.com
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними: Долар США - 28,18-28,26 гривні; Євро - 32,97-33,06 гривні; Російський рубль - 0,4136-0,4152 гривні, повідомляє Finance.ua.
Раніше iPress.ua писав, що Мінфін вивчив п'ять альтернативних шокових сценаріїв, які можуть очікувати на український держборг.
Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.
На девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.
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30 08 2018 12:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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