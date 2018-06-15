Євроатлантичний вектор розвитку України зафіксують у Конституції, - Порошенко

Такі зміни розробляються, щоб зробити цей процес незворотнім

Президент України Петро Порошенко заявив, що завершується робота над проектом змін до Конституції, які закріплять європейський вибір держави.

"Мені доповіли, що Конституційна комісія завершує роботу над проектами змін до Конституції, де ми в Конституції зафіксуємо європейський і євроатлантичний напрямок, вектор розвитку України", - повідомляє прес-служба президента.

За словами Порошенка, такі зміни розробляються, щоб зробити цей процес незворотнім.

1 грудня 2017 року президент Порошенко заявив, що в осяжному майбутньому будуть проведені референдуми про вступ до НАТО і ЄС.

6 липня 2017 року Порошенко затвердив відновлення курсу на вступ України до НАТО, підписавши відповідний Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", раніше схвалений Верховною Радою.

Вперше курс на вступ України в НАТО було взято за часів президентства Віктора Ющенка (2005-2010).

Однак після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича в 2010 році парламент закріпив на законодавчому рівні позаблоковий статус України,який, в свою чергу, було скасовано Радою в 2014 році після Революції Гідності.

Нагадаємо, НАТО офіційно визнало прагнення України отримати повноцінне членство в Альянсі і надало статус країни-аспіранта.