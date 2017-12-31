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Євробачення, безвіз та політ Ан-132: Порошенко назвав досягнення року

За словами Президента, "рік 2017 видався непростим"
Президент Петро Порошенко заявив, що у 2017 році українці змогли довести світу, що здатні на великі звершення та перемоги.
Євробачення, безвіз та політ Ан-132: Порошенко назвав досягнення року Фото: youtube.com

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

"Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об'єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги", - зазначив Порошенко.

У відеоролику, яким проілюстровано допис, серед головних досягнень України в 2017 році названі перший політ літака Ан-132, проведення Євробачення в Києві, запровадження безвізового режиму з Європою, дія Угоди про асоціацію Україна-ЄС, перемоги українського боксу (Олександр Усик утретє захистив титул чемпіона WBO, Василь Ломаченко став найкращим боксером світу), участь українців в "Іграх Нескорених", запуск освітньої, пенсійної, медичної реформи, масштабний ремонт доріг, посилення українського війська, звільнення 74 українців із полону ОРДЛО.

 

 

 

Нагадаємо, 24 грудня Президент України Петро Порошенко звернувся до українців з нагоди відзначення як державного свята Різдва Христового за григоріанським календарем.

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31 12 2017 17:15
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