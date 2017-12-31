Євробачення, безвіз та політ Ан-132: Порошенко назвав досягнення року

За словами Президента, "рік 2017 видався непростим"

Президент Петро Порошенко заявив, що у 2017 році українці змогли довести світу, що здатні на великі звершення та перемоги.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

"Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об'єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги", - зазначив Порошенко.

У відеоролику, яким проілюстровано допис, серед головних досягнень України в 2017 році названі перший політ літака Ан-132, проведення Євробачення в Києві, запровадження безвізового режиму з Європою, дія Угоди про асоціацію Україна-ЄС, перемоги українського боксу (Олександр Усик утретє захистив титул чемпіона WBO, Василь Ломаченко став найкращим боксером світу), участь українців в "Іграх Нескорених", запуск освітньої, пенсійної, медичної реформи, масштабний ремонт доріг, посилення українського війська, звільнення 74 українців із полону ОРДЛО.

Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможе pic.twitter.com/QFpIwNIkvX — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 грудня 2017 р.

Нагадаємо, 24 грудня Президент України Петро Порошенко звернувся до українців з нагоди відзначення як державного свята Різдва Христового за григоріанським календарем.