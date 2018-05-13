"Євробачення-2019" відбудеться в Єрусалимі

Пісенний конкурс "Євробачення" пройде наступного року у Єрусалимі.

Про це повідомили президент Ізраїлю Реувен Рівлін і прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, які привітали в соцмережах Нетту Барзілай із перемогою.

"Пишаюся тобою, дорога Нетто. Чекаємо всіх наступного року в Єрусалимі!", – написав у Facebook Рівлін.

"Нетто, ти принесла велику повагу державі Ізраїль! Наступного року в Єрусалимі!", – зазначив у Twitter Нетаньяху.

Нагадаємо, представниця Ізраїлю Нетта Барзілай стала переможницею "Євробачення-2018", яке проходило в Лісабоні (Португалія). Друге місце посіла учасниця від Кіпру Елені Фурейра, третє – Сезар Семпсон (Австрія). До п'ятірки лідерів увійшли також Німеччина та Італія. Конкурсант з України MELOVIN посів 17 місце.