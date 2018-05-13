Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Євробачення-2019" відбудеться в Єрусалимі

Перші особи Ізраїлю привітали Нетту Барзілай із перемогою
Пісенний конкурс "Євробачення" пройде наступного року у Єрусалимі.
"Євробачення-2019" відбудеться в Єрусалимі Фото: blog.commarts.wisc.edu

Про це повідомили президент Ізраїлю Реувен Рівлін і прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, які привітали в соцмережах Нетту Барзілай із перемогою.

"Пишаюся тобою, дорога Нетто. Чекаємо всіх наступного року в Єрусалимі!", – написав у Facebook Рівлін.

"Нетто, ти принесла велику повагу державі Ізраїль! Наступного року в Єрусалимі!", – зазначив у Twitter Нетаньяху.

Нагадаємо, представниця Ізраїлю Нетта Барзілай стала переможницею "Євробачення-2018", яке проходило в Лісабоні (Португалія). Друге місце посіла учасниця від Кіпру Елені Фурейра, третє – Сезар Семпсон (Австрія). До п'ятірки лідерів увійшли також Німеччина та Італія. Конкурсант з України MELOVIN посів 17 місце.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 05 2018 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.