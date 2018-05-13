CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісенний конкурс "Євробачення" пройде наступного року у Єрусалимі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Євробачення-2019" відбудеться в Єрусалимі
Перші особи Ізраїлю привітали Нетту Барзілай із перемогою
Фото: blog.commarts.wisc.edu
Про це повідомили президент Ізраїлю Реувен Рівлін і прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, які привітали в соцмережах Нетту Барзілай із перемогою.
"Пишаюся тобою, дорога Нетто. Чекаємо всіх наступного року в Єрусалимі!", – написав у Facebook Рівлін.
"Нетто, ти принесла велику повагу державі Ізраїль! Наступного року в Єрусалимі!", – зазначив у Twitter Нетаньяху.
Нагадаємо, представниця Ізраїлю Нетта Барзілай стала переможницею "Євробачення-2018", яке проходило в Лісабоні (Португалія). Друге місце посіла учасниця від Кіпру Елені Фурейра, третє – Сезар Семпсон (Австрія). До п'ятірки лідерів увійшли також Німеччина та Італія. Конкурсант з України MELOVIN посів 17 місце.
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