Євробачення: представник Болгарії виступав в анексованому Криму
17-річний музикант має представляє Болгарію у другому півфінал Євробачення 11 травня з піснею "Beautiful Mess". Про це повідомляє "Українська правда.Життя".
Костов брав участь у російському конкурсі "Голос. Діти" у 2014 році, де його наставником був переможець Євробачення-2008 Діма Білан.
У серпні 2015 року Крістіан повернувся з Росії у Болгарію, щоб взяти участь в четвертому сезоні шоу "X-Фактор".
Нагадаємо, Європейський мовний союз офіційно підтвердив, що Росія не братиме участь в пісенному конкурсі Євробаченні-2017, який пройде у травні в Києві.
22 березня Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.
В Європейській мовній спілці в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.
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