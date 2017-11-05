Євробачення: представник Болгарії виступав в анексованому Криму

Костов брав участь у російському конкурсі "Голос. Діти" у 2014 році

У мережі з'явилося відео з виступом представника Болгарії на Євробаченні-2017 Крістіана Костова в "Артеку" у Криму 1 червня 2014 року.

17-річний музикант має представляє Болгарію у другому півфінал Євробачення 11 травня з піснею "Beautiful Mess". Про це повідомляє "Українська правда.Життя".

Костов брав участь у російському конкурсі "Голос. Діти" у 2014 році, де його наставником був переможець Євробачення-2008 Діма Білан.

У серпні 2015 року Крістіан повернувся з Росії у Болгарію, щоб взяти участь в четвертому сезоні шоу "X-Фактор".

Нагадаємо, Європейський мовний союз офіційно підтвердив, що Росія не братиме участь в пісенному конкурсі Євробаченні-2017, який пройде у травні в Києві.

22 березня Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В Європейській мовній спілці в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.