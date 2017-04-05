Євробачення: Україні і Росії погрожують санкціями
Про це сказав голова оргкомітету "Євробачення" Франк-Дітер Фрайлінг, повідомляє УНІАН з посиланням на німецьке видання Heute.
За словами Фрайлінга, Україна зобов’язалася забезпечити виступи всіх конкурсантів у Києві, але не зробила цього з Росією.
"З української точки зору юридична ситуація зрозуміла, але з точки зору EBU це є порушенням статутів. За порушення статутів передбачено санкції", – сказав Фрайлінг.
Однак, ще одним порушенням – з боку РФ є те, що представники її делегації не були присутні на обов’язкових зустрічах на початку року.
У той же час Фрайлінг не уточнив, які саме санкції можуть загрожувати двом країнам, але перерахував доступні варіанти.
"Наші статути містять багато видів санкцій: від штрафу, відкликання спонсорського фінансування, до відсторонення від участі в конкурсі на строк до трьох років", – сказав він.
Референтна група обговорить питання як України, так і Росії на зустрічі наступного тижня. Офіційне повідомлення буде зроблено вже після проведення "Євробачення", а саме 12 червня.
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Нагадаємо, Європейський мовний союз офіційно підтвердив, що Росія не братиме участь в пісенному конкурсі Євробаченні-2017, який пройде у травні в Києві.
22 березня Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.
В Європейській мовній спілці в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.
Зазначимо, це вже не перша погроза в сторону України від організаторів конкурсу, таблоїд Blick увечері 28 березня опублікував статтю, з якої, з посиланням на генерального директора ЄМС, випливало, що організатори конкурсу готові застосувати до Києва санкції.
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