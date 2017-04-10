Євробанк реконструкцій та розвитку закриває в Росії п'ять представництв

Таким чином, ЄБРР залишить офіси тільки в Москві і Санкт-Петербурзі

Європейський банк реконструкції та розвитку закриє п'ять із семи офісів в Росії наступного року, оскільки банк продовжує заморожувати кредитування з моменту російської агресії в Україні у 2014 році.

"Ми закриємо 5 невеликих регіональних офісів у Єкатеринбурзі, Красноярську, Ростові-на-Дону, Владивостоці та Самарі наприкінці першого кварталу 2018 року", - заявив керуючий директор ЄБРР з комунікацій Джонатан Чарльз, повідомляє Reuters.

Таким чином, ЄБРР залишить офіси тільки в Москві і Санкт-Петербурзі.

До подій в Україні 2014 року ЄБРР мав близько 160 співробітників в Росії. Банк мав близько 10 мільярдів євро у різних проектах - від автомобілебудівних компаній Volkswagen до довгого списку вкладень в компаніях та банках.

ЄБРР все ще має портфель російських інвестицій на суму 3 мільярди євро, але він продовжує неухильно зменшуватися, оскільки фірми повертають свої кредити ЄБРР, і сам банк продовжує процес продажу своїх пакетів акцій.

Нагадаємо, 23 липня 2014 року, після заяви Ради ЄС про призупинення фінансування проектів у Російській Федерації по лінії ЄБРР і ЄІБ, відбулася закрита сесія ради директорів банку. За її підсумками було прийнято рішення про призупинення фінансування нових проектів у Росії. В результаті цього обсяг операцій банку на території Росії в 2014 році скоротився до 608 млн євро, а в 2015-му - до 106 млн євро.

У травні 2017 року міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що ЄБРР відмовився скасувати обмеження на фінансування проектів у Російській Федерації, введені в 2014 році.