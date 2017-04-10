Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Євробанк реконструкцій та розвитку закриває в Росії п'ять представництв

Таким чином, ЄБРР залишить офіси тільки в Москві і Санкт-Петербурзі
Європейський банк реконструкції та розвитку закриє п'ять із семи офісів в Росії наступного року, оскільки банк продовжує заморожувати кредитування з моменту російської агресії в Україні у 2014 році.
Євробанк реконструкцій та розвитку закриває в Росії п Фото: bbc.co.uk

"Ми закриємо 5 невеликих регіональних офісів у Єкатеринбурзі, Красноярську, Ростові-на-Дону, Владивостоці та Самарі наприкінці першого кварталу 2018 року", - заявив керуючий директор ЄБРР з комунікацій Джонатан Чарльз, повідомляє Reuters.

Таким чином, ЄБРР залишить офіси тільки в Москві і Санкт-Петербурзі.

До подій в Україні 2014 року ЄБРР мав близько 160 співробітників в Росії. Банк мав близько 10 мільярдів євро у різних проектах - від автомобілебудівних компаній Volkswagen до довгого списку вкладень в компаніях та банках.

ЄБРР все ще має портфель російських інвестицій на суму 3 мільярди євро, але він продовжує неухильно зменшуватися, оскільки фірми повертають свої кредити ЄБРР, і сам банк продовжує процес продажу своїх пакетів акцій.

Нагадаємо, 23 липня 2014 року, після заяви Ради ЄС про призупинення фінансування проектів у Російській Федерації по лінії ЄБРР і ЄІБ, відбулася закрита сесія ради директорів банку. За її підсумками було прийнято рішення про призупинення фінансування нових проектів у Росії. В результаті цього обсяг операцій банку на території Росії в 2014 році скоротився до 608 млн євро, а в 2015-му - до 106 млн євро.

У травні 2017 року міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що ЄБРР відмовився скасувати обмеження на фінансування проектів у Російській Федерації, введені в 2014 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 10 2017 13:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.