"Євробляхар" наїхав на начальника патрульної поліції Рівненщини
"На жаль, не обійшлося без інцидентів. Наприклад на Рівненщині водій наїхав на ногу начальника управління патрульної поліції області", – повідомив у вівторок речник Національної поліції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда".
За його словами, громадянина доправили до відділку, було встановлено його особу, чоловіка опитали і відпустили. Відкрито кримінальне провадження за 345 КК (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Речник поліції нагадав, що право на мирний протест – гарантоване Конституцією, водночас за умови, що такий протест не виходить за рамки закону і не порушує права інших людей.
"Наприклад, право на пересування: люди ж їдуть на роботу, поспішають до пологового будинку тощо. Відтак організатори та учасники мають зважати на це і розуміти, що порушення прав інших громадян шляхом блокування транспортних комунікацій підпадає під статтю 279 КК і карається штрафом виправними роботами, арештом і навіть обмеженням волі", – нагадує Тракало.
За його словами, за такою кваліфікацією вже відкрито кримінальне провадження поліцією Рівненщини.
Речник Нацполіції нагадав, що протестні акції проходять більш ніж у 20 регіонах, включаючи Київ. За приблизними підрахунками, участь у протестах беруть близько 5 тисяч громадян. У зв’язку з цим рух транспорту здебільшого ускладнений на в’їздах/виїздах із великих обласних центрів.
Спостерігається ускладнення руху на трасах Київ-Одеса, Київ-Чоп, Київ-Ковель-Ягодин.
Крім цього біля кордону з Білоруссю в Чернігівській області учасники акцій пропускають легкові авто, однак заблокували проїзд великогабаритного транспорту, там спостерігається велике скупчення вантажівок.
Тракало зазначив, що на ділянках, де ускладнений проїзд транспортних засобів у зв’язку з перекриттям автошляхів, співробітники поліції і патрульної поліції організували рух у реверсному напрямку для проїзду транспортних засобів і уникнення заторів.
Уночі з 19 на 20 листопада власники автівок на литовських номерах вночі заблокували перехід "Нова Гута - Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю.
Зазначимо, на 20 листопада власники автівок на єврономерах анонсувалипочаток безстрокової "акції громадської непокори" у 46 містах України.
В "Укравтодорі" опублікували список вітчизняних автошляхів, які сьогодні потрапили під анонсовані акції протесту водіїв авто на єврономерах.
8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "євроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- ВІДЕО Американка зняла відео, як залишала зону пожеж у Каліфорнії
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилвався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"