"Євробляхар" наїхав на начальника патрульної поліції Рівненщини

Акції протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації проходять без значних порушень, станом на вечір правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження.

"На жаль, не обійшлося без інцидентів. Наприклад на Рівненщині водій наїхав на ногу начальника управління патрульної поліції області", – повідомив у вівторок речник Національної поліції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда".

За його словами, громадянина доправили до відділку, було встановлено його особу, чоловіка опитали і відпустили. Відкрито кримінальне провадження за 345 КК (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Речник поліції нагадав, що право на мирний протест – гарантоване Конституцією, водночас за умови, що такий протест не виходить за рамки закону і не порушує права інших людей.

"Наприклад, право на пересування: люди ж їдуть на роботу, поспішають до пологового будинку тощо. Відтак організатори та учасники мають зважати на це і розуміти, що порушення прав інших громадян шляхом блокування транспортних комунікацій підпадає під статтю 279 КК і карається штрафом виправними роботами, арештом і навіть обмеженням волі", – нагадує Тракало.

За його словами, за такою кваліфікацією вже відкрито кримінальне провадження поліцією Рівненщини.

Речник Нацполіції нагадав, що протестні акції проходять більш ніж у 20 регіонах, включаючи Київ. За приблизними підрахунками, участь у протестах беруть близько 5 тисяч громадян. У зв’язку з цим рух транспорту здебільшого ускладнений на в’їздах/виїздах із великих обласних центрів.

Спостерігається ускладнення руху на трасах Київ-Одеса, Київ-Чоп, Київ-Ковель-Ягодин.

Крім цього біля кордону з Білоруссю в Чернігівській області учасники акцій пропускають легкові авто, однак заблокували проїзд великогабаритного транспорту, там спостерігається велике скупчення вантажівок.

Тракало зазначив, що на ділянках, де ускладнений проїзд транспортних засобів у зв’язку з перекриттям автошляхів, співробітники поліції і патрульної поліції організували рух у реверсному напрямку для проїзду транспортних засобів і уникнення заторів.

Уночі з 19 на 20 листопада власники автівок на литовських номерах вночі заблокували перехід "Нова Гута - Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю.

Зазначимо, на 20 листопада власники автівок на єврономерах анонсувалипочаток безстрокової "акції громадської непокори" у 46 містах України.

В "Укравтодорі" опублікували список вітчизняних автошляхів, які сьогодні потрапили під анонсовані акції протесту водіїв авто на єврономерах.

8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "євроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).