"Євробляхарі" досі блокують два пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною

Державна прикордонна служба України попередила подорожуючих, що проїзд до пунктів пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною станом на ранок 28 листопада все ще ускладнений через мітинги власників авто на єврономерах.

"На всіх інших напрямках рух через державний кордон нормалізовано та здійснюються заходи прикордонного контролю й пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху", - заявили у ДПСУ.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;

для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.

Нагадаємо, 25 листопада власники автомобілів на єврономерах влаштували нові протести і заблокували пункти пропуску у Львівській, Волинській та Закарпатській областях. Зокрема, на пункті пропуску "Краковець" мітингувальники запалили шини.

26 листопада був ускладнений рух через 11 пунктів пропуску.