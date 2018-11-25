Власники автівок на єврономерах блокують пункти пропуску на Львівщині та Волині, - ОНОВЛЕНО

Люди постійно ходять в пішому порядку по "зебрі"

Власники автомобілів на єврономерах у неділю перекрили три пункти пропуску на Львівщині і два на Волині.

Під’їзну дорогу до пункту пропуску "Рава-Руська" о 12:00 заблокувало близько 50 громадян, повідомив начальник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук у Facebook.

За його словами, люди постійно ходять в пішому порядку по "зебрі", поліція присутня.

О 12:30 почали блокувати пункт пропуску "Краковець". Пізніше він повідомив, що заблоковано також пункт пропуску "Грушів".

В першу ніч дії нових законів №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами, до Польщі було повернуто 138 автомобілів, додав він.

"Звісно, що багато людей було невдоволених новим нормами, але переважна більшість з розумінням поставились до того, що такі дії не залежать від волі працівників, а є вимогою закону", - додав він.

Оновлення:

У звичайному режимі поки працюють пункти пропуску Смільниця - Кросценко і Угринів - Долгобичув.

У Волинській області протестувальники заблокували пункт пропуску Ягодин - Дорогуськ. З опублікованого в соцмережах відео видно, що учасники мітингу біля Ягодина запалили шини. Також помітно довгу чергу з автомобілів.

Через протести рух ускладнено на волинському пункті пропуску Устилуг - Зосін, а також в Малому Березному на Закарпатті.

Акції протесту проходять в присутності поліції, яка поки що не застосовує заходи для розблокування пунктів пропуску.

17:50:

У зв'язку з акціями "євробляхерів" з блокування пунктів пропуску у прикордонних районах на кордоні посилено заходи безпеки, створено ситуативні групи, у готовності до дій перебувають додаткові сили, повідомили у департаменті комунікації МВС України

За даними МВС, наразі ускладнено рух в напрямку ПП "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краковець", "Солотвино" та "Угринів".

"Для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій створено оперативний штаб Нацполіції, у місцях проведення акцій працює поліція діалогу. Правоохоронці надаватимуть учасникам акції усю необхідну сервісну допомогу", - заявили в МВС.

"МВС просить власників авто, які стали заручниками тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації, не вдаватися до радикальних дій", - йдеться у повідомленні.

Також в МВС повідомили, що для врегулювання поточної ситуації створено робочу групу для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску, перше засідання пройде 26 листопада о 10:00.

До робочої групи увійшли перший заступник глави МВС Сергій Яровий, глава Нацполіції Сергій Князєв, глава ДПСУ Петро Цигикал, начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, в.о. голови ДФСУ Олександр Власов.

Нагадаємо, що 8 листопада у Верховній Раді було прийнято два закони, що стосуються "євроблях".

Перший вводить нову формулу акцизного податку, який буде розраховуватися як множення базової ставки (від 50 до 150 євро залежно від типу і об'єму двигуна) на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).

Другий підвищує розміри штрафів за порушення термінів перебування "євроблях" в Україні.

Власники "євроблях" два дні пікетували Раду з вимогою прийняття зазначених законопроектів з вигідними їм поправками. Це зроблено не було, тому "євробляхарі" 20-21 листопада провели всеукраїнську акцію громадянської непокори у вигляді дводенного обмеження проїзду на дорогах.