"Євробляхи" заблокували прикордонний перехід на білорусько-українському кордоні

З 19 на 20 листопада прикордонні переходи "Нова Гута - Нові Яриловичі" заблокували з української сторони власники машин з литовськими номерами.

Прикордонники попереджають про порушення транспортного потоку і руху рейсових автобусів. Деякі пасажири змушені були проходити кордон пішки і самостійно добиратися до міста, пише "Білоруський партизан".

Про ситуацію на кордоні редакції "Сильних новин" повідомив пасажир рейсового автобуса Київ-Гомель, який повинен був прибути в кінцевий пункт до опівночі:

"Автобус зупинила поліція і повідомила, що на кордоні страйк. На в'їзді на прикордонний перехід поперек дороги на "аварійці" стояло близько 10 машин, і близько 20 осіб, які просто ходили по колу. Вони не впускали і не випускали ні машини, ні рейсові автобуси. Я змушений був вийти з автобуса і пройти два кордони пішки".

У телефонній розмові з оперативним черговим прикордонного контролю стало відомо, що на цей момент порушено рух транспорту через кордон. Тих, хто наважується перетнути кордон, випускають на нейтральну територію. Але, за словами прикордонників, всі поверталися назад.

Оперативний черговий на українській стороні не зміг відповісти на питання, як довго триватиме ця акція, і що робити вранці пасажирам, які планують в'їхати в Україну.

У районі другої ночі стало відомо, що страйкуючі стали частково пропускати машини з білоруськими номерами. Прикордонник порекомендував всім, хто найближчим часом планує перетинати кордон, заздалегідь перед виїздом уточнити ситуацію на прикордонному переході.

Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "євроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).

Базова ставка становитиме 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних автомобілів - 100 євро і 150 євро відповідно.

Окрім того, Рада підвищила штрафи за порушення строків ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які зараз щонайбільше становлять 8500 гривень (понад 10 днів), підвищаться за такою шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.

Те саме планується зробити зі штрафами за статтею 481 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "тимчасового ввезення". Зараз вони максимально становлять 17 тисяч гривень, а будуть 17 тисяч (10-20 днів), 85 тисяч (20-30 днів) і 170 тисяч (понад 30 днів).

У статті 469 Митного кодексу депутати прописали, що передання особистого автомобіля на бляхах людині, яка його не ввозила, карається штрафом у розмірі 34 тисячі гривень.

У статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення також запроваджується відповідальність для водіїв "євроблях". За їзду на "простроченій" машині каратимуть штрафом у розмірі 8500 гривень, за повторне порушення можуть забрати водійське посвідчення і оштрафувати на 17 тисяч гривень.

Національній поліції дозволяється зупиняти водіїв з метою виявлення "прострочених" автомобілів і встановлення факту неправомірного управління такими автомобілями. Після цього інформація надходитиме до органів доходів і зборів. Митники також отримуватимуть інформацію про в'їзд "євроблях" від Державної прикордонної служби.