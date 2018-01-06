Євродепутат: маємо докази, що Путін платить своїм симпатикам у Європарламенті
"У нас багато неупереджених у поглядах людей, і ми володіємо інформацією про ситуацію в Україні, є сильними її прихильниками. Ми робимо максимум того, що ми можемо, в цьому відношенні. Знову ж таки, я повинен визнати, що є симпатики Путіна, і Путін платить їм. Ми маємо докази", - сказав він, передає "Укрінформ".
У Європарламенті кількісно переважають ті, хто не підтримує російського президента, але вплив кремлівської політики відчувається, пояснив він.
"Я думаю, що людей зі здоровим глуздом набагато більше, ми більшість. Але, знову ж таки, ми не повинні заперечувати присутність людей з іншими переконаннями. Вони мають прокремлівську позицію. Ось чому повинні визнати, що триває боротьба. Але це політика. Проникнення політики Путіна в Європі величезне. Через пропаганду, через дезінформацію, ми бачимо результати, тому що розуми отруєні", - додав член Європарламенту.
Нагадаємо, що посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що почути голоси українців, які пережили ув’язнення, колишніх заручників і політв’язнів повинні і в Брюсселі, і в інших західних столицях, бо без цього Європа не може почуватися безпечною.
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