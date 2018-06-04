Євродепутат про е-декларацій для антикорупціонерів: це поганий сигнал для всіх нас

Європарламентар сподівається, що до призупинення безвізового режиму для України справа не дійде

Євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що провал голосування у Верховній раді щодо скасування положення про електронні декларації для громадських організацій - це поганий сигнал для стосунків між Україною і Євросоюзом.

"Це поганий подарунок до Великодня і поганий сигнал для всіх нас. Ми очікували зовсім іншого. Наша делегація приїхала для того, щоб ознайомитися із загальною ситуацією в країні, оскільки у комітеті у закордонних справах готується звіт щодо України, який комітет ухвалить у червні, а восени його буде винесено на голосування пленарної сесії Європарламенту. Тому ми хотіли побачити якомога більше позитивних прикладів прогресу реформ в Україні", - зазначив він в інтерв'ю DW.

У Європарламенті сподіваються на нові спроби українського парламенту скасувати е-декларації для громадських активістів, підкреслив Ауштрявічюс.

"Щодо е-декларацій, то ми покладаємо надії на другу, третю спробу українського парламенту. І сподіваємося, що все-таки прогресивні сили у Верховній раді не гратимуть в ігри і поглянуть на майбутнє України серйозно, бо вимоги європейських інституцій лишатимуться незмінними. Зараз м’яч на боці Ради, і я закликаю українських депутатів взяти це до уваги і зробити висновки", - додав він.

При цьому європарламентар сподівається, що до призупинення безвізового режиму для України справа не дійде.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 квітня, Верховна Рада остаточно провалила скасування декларування для антикорупційних активістів.

Раніше народні депутати відмовилися не тільки скасувати електронне декларування для антикорупціонерів, але й відтермінувати його на кілька місяців.