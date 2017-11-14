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Євродепутат пригрозив Польщі санкціями через порушення засад верховенства права

Проте обмеженнями погрожують тільки уряду, а не громадянам
Глава групи європейських лібералів, євродепутат Гі Вехофстадт заявив, що якщо польський уряд і далі порушуватиме засади верховенства права, санкції можуть бути неминучі.
Євродепутат пригрозив Польщі санкціями через порушення засад верховенства права Фото: WSJ

"Якщо польський уряд і далі буде порушувати засади верховенства права і європейські цінності, санкції будуть неминучі. Однак, ми маємо знайти спосіб, щоб не карати громадян за неправильні дії уряду", - написав він у своєму Twitter.

 

 

 

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу.

Дебати з цього питання пройдуть 14 листопада, голосування – 15 листопада.

Згодом у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили про готовність дати відповідь на запуск Європейською комісією процедури введення санкцій за порушення законодавства ЄС через судову реформу.

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14 11 2017 15:42
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