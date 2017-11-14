Євродепутат пригрозив Польщі санкціями через порушення засад верховенства права Проте обмеженнями погрожують тільки уряду, а не громадянам

Глава групи європейських лібералів, євродепутат Гі Вехофстадт заявив, що якщо польський уряд і далі порушуватиме засади верховенства права, санкції можуть бути неминучі.

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"Якщо польський уряд і далі буде порушувати засади верховенства права і європейські цінності, санкції будуть неминучі. Однак, ми маємо знайти спосіб, щоб не карати громадян за неправильні дії уряду", - написав він у своєму Twitter. If the Polish government continues to breach the rule of law & European values, financial sanctions will have to follow. However, we must find a way not to punish citizens for the wrongdoings of their government #EPlenary — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 14 листопада 2017 р. Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу. Дебати з цього питання пройдуть 14 листопада, голосування – 15 листопада. Згодом у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили про готовність дати відповідь на запуск Європейською комісією процедури введення санкцій за порушення законодавства ЄС через судову реформу.

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