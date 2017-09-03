Євродепутата Корвіна-Мікке покарають за сексистські вислови

Наразі не уточнюється, в чому будуть полягати санкції

Євпропарламент накладе санкції на проросійського євродепутата від Польщі Януша Корвіна-Мікке, який минулого тижня виступив з секситською заявою.

"Ми вітаємо рішення президента Європарламенту Антоніо Таяні, який погодився з нашим проханням накласти санкції на депутата Корвіна-Мікке через його ганебні коментарі щодо гендерної рівності на засіданні минулого тижня", - йдеться у повідомленні політичної групи Прогресивний альянс соціалістів і демократів у Європарламенті.

Наразі не уточнюється, в чому будуть полягати санкції.

Нагадаємо, політик в ході дискусії назвав жінок "менш розумними".

"І, звичайно ж, жінки повинні заробляти менше, ніж чоловіки, так як вони слабкіші, вони менші, вони менш розумні", - заявив він під час дискусії в Європарламенті.

Раніше Януш Корвін-Мікке відвідав окупований Крим, після чого був оголошений персоною нон-грата в Україні. Він неодноразово висловлювався на підтримку Росії і сепаратистів у конфлікті на Донбасі.

Також Корвін-Мікке вважає Росію союзником Польщі, а Україна, за його словами, є справжньою загрозою для поляків.