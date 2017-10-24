Євродепутатів звинувачують у сексуальних домаганнях щодо співробітниць органу
Голова Європарламенту Антоніо Таяні був "шокований і обурений" розповсюдженими повідомленнями.
"Європейський парламент має консультативний комітет депутатів Європарламенту, який займається скаргами на переслідування помічників та депутатів. Це стосується не тільки сексуальних домагань, але й усіх форм переслідування на робочому місці. Поки що він не отримав офіційних скарг на сексуальні домагання", - йдеться у заяві на сайті ЄП.
На тлі розслідування щодо голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, якого підозрюють в сексуальних домаганнях і зґвалтуваннях, дедалі більше жінок розповідають про подібні випадки, у тому числі й співробітниці Європарламенту.
Британська газета The Sunday Times навела розповідь кількох співробітниць, які розповіли про різні сексуальні домагання та з боку чоловіків-євродепутатів.
Називається навіть ім’я одного з депутатів – 71-річний колишній французький міністр охорони навколишнього середовища та член партії "Зелених" Ів Кохе. Його 25-річна помічниця розповіли про домагання.
Видання Politico конфіденційно збирає історії від співробітників європейських інституцій. На цей момент у своєрідній збірці є свідчення 87 жінок і 6 чоловіків.
Нагадаємо, що юрист Ульріх Вебер представив результати свого дворічного розслідування фізичного і сексуального насильства над учасниками церковного хору хлопчиків Regensburger Domspatzen при кафедральному соборі Святого Петра в Регенсбурзі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа