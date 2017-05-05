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Євродепутати вимагають скасувати е-декларування громадським організаціям

20 депутатів ЄП написали Порошенку лист з вимогою
20 депутатів, які є членами Європейського парламенту і учасниками неформальної групи "Друзі європейської України", закликають українську владу скасувати електронне декларування для громадських активістів, які займаються протидією корупції.
Євродепутати вимагають скасувати е-декларування громадським організаціям Фото: AFP

Відповідний лист направили президенту Петру Порошенку, прем’єр-міністру Володимиру Гройсману та спікеру Верховної Ради Андрію Парубію, - повідомляє "Центр інформації про права людини".

Зазначається, що євродепутати здивовані прийнятими законодавчими змінами щодо е-декларування для антикорупційних активістів і на їхню думку, це є проявом тиску на громадських активістів, які викривають корупцію в Україні.

"Ми переконані, що ці нововведення, які зараз покладені на представників неурядових організацій, що займаються протидією корупції, з вимогою публікувати декларації про їхні доходи – це непотрібний, безпрецедентний і дискримінаційний крок", — йдеться у повідомленні.

Депутати закликають негайно переглянути прийняті законодавчі зміни щодо е-декларування і засвідчити, що зусилля української влади в боротьбі з корупцією є "щирими та серйозними".

Також члени Європарламенту нагадали, що саме протест проти масової корупції на найвищому державному рівні вивів українців на Євромайдан.

Раніше кілька десятків волонтерських організацій передали в Кабмін відкритий лист, у якому просять врегулювати проблеми із завезенням в Україну автомобілів для потреб АТО.

 
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