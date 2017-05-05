Євродепутати вимагають скасувати е-декларування громадським організаціям
Відповідний лист направили президенту Петру Порошенку, прем’єр-міністру Володимиру Гройсману та спікеру Верховної Ради Андрію Парубію, - повідомляє "Центр інформації про права людини".
Зазначається, що євродепутати здивовані прийнятими законодавчими змінами щодо е-декларування для антикорупційних активістів і на їхню думку, це є проявом тиску на громадських активістів, які викривають корупцію в Україні.
"Ми переконані, що ці нововведення, які зараз покладені на представників неурядових організацій, що займаються протидією корупції, з вимогою публікувати декларації про їхні доходи – це непотрібний, безпрецедентний і дискримінаційний крок", — йдеться у повідомленні.
Депутати закликають негайно переглянути прийняті законодавчі зміни щодо е-декларування і засвідчити, що зусилля української влади в боротьбі з корупцією є "щирими та серйозними".
Також члени Європарламенту нагадали, що саме протест проти масової корупції на найвищому державному рівні вивів українців на Євромайдан.
Раніше кілька десятків волонтерських організацій передали в Кабмін відкритий лист, у якому просять врегулювати проблеми із завезенням в Україну автомобілів для потреб АТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану