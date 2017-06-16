Єврогрупа погодила видачу Греції кредиту на суму 8,5 млрд євро
Кошти підуть на поточні фінансові потреби країни, погашення заборгованості та, можливо, на створення валютних резервів.
Глава Єврогрупи Єрун Дейсельблум назвав досягнуту домовленість "важливим кроком вперед", який дозволить Греції твердо стояти на ногах. Однак за його словами, полегшення боргового навантаження повинне бути пов’язане з показниками економічного зростання Греції. Про це повідомляє Ekathimerini.
Єврогрупа привітала зміни в законодавстві Греції, в тому числі, спрямовані на підвищення потенціалу зростання економіки країни.
Досягнута домовленість також передбачає участь Міжнародного валютного фонду у третій програмі допомоги Греції. Директор МВФ Крістін Лагард заявила, що буде рекомендувати виділення Греції 2 мільярдів доларів.
За словами Лагард, полегшення боргового тягаря було б не найкращим рішенням для Греції.
В той же час грецькі чиновники останнім часом наполягали, що Греція виконала всі необхідні умови для надання їй боргового послаблення.
Нагадаємо, востаннє транш для Греції виділили у жовтні минулого року. Тоді Рада директорів Європейського механізму стабільності (ESM) схвалила виділення Греції 2,8 млрд євро в рамках третьої кредитної програми після виконання країною необхідних реформ.
Раніше парламент Греції схвалив підвищення податків і створення нового приватизаційного фонду, а також лібералізацію правил продажу банками неповоротних кредитів в обмін на фінансову допомогу і списання боргу.
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