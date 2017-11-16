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Єврокомісар стурбований нападами на журналістів в Україні

Він вважає, необхідні належні розслідування
Комісар Європейського союзу з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган стурбований даними про залякування і напади на українських журналістів.
Єврокомісар стурбований нападами на журналістів в Україні Йоганнес Ган. Фото: mignews.com

"Дуже цікаві зустрічі з українськими медіадіячами. Стурбований повідомленнями про залякування й недавніми нападами на журналістів. Необхідні належні розслідування! Свобода ЗМІ важлива для демократії", — написав він у Twitter.

Комісар Європейського союзу з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган стурбований даними про залякування і напади на українських журналістів.

"Дже цікаві зустрічі з українськими медіадіячами. Стурбований повідомленнями про залякування й недавніми нападами на журналістів. Необхідні належні розслідування! Свобода ЗМІ важлива для демократії", - написав він.

Нагадаємо,  журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач повідомив про перешкоджання роботи їхньої знімальної групи в аеропорту "Київ". Він сказав, що люди в масках і балаклавах штовхалися, били ліктями, робили підніжки, в оператора двічі вибили камеру з рук.


 

 

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16 11 2017 18:38
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