Єврокомісар стурбований нападами на журналістів в Україні
"Дуже цікаві зустрічі з українськими медіадіячами. Стурбований повідомленнями про залякування й недавніми нападами на журналістів. Необхідні належні розслідування! Свобода ЗМІ важлива для демократії", — написав він у Twitter.
Комісар Європейського союзу з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган стурбований даними про залякування і напади на українських журналістів.
"Дже цікаві зустрічі з українськими медіадіячами. Стурбований повідомленнями про залякування й недавніми нападами на журналістів. Необхідні належні розслідування! Свобода ЗМІ важлива для демократії", - написав він.
Нагадаємо, журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач повідомив про перешкоджання роботи їхньої знімальної групи в аеропорту "Київ". Він сказав, що люди в масках і балаклавах штовхалися, били ліктями, робили підніжки, в оператора двічі вибили камеру з рук.
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