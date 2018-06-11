Єврокомісар Ган виступив за припинення переговорів про членство в ЄС з Туреччиною

За словами єврокомісара, зараз і для Анкари, і для ЄС було б більш вигідно розвивати стратегічне партнерство

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган вважає, що для Анкари і Брюсселя було б чесніше припинити переговори про членство.

"У довгостроковій перспективі для Туреччини і ЄС було б чесніше піти новим шляхом і завершити переговори про вступ. Однак рішення, звісно ж, за державами-членами", - сказав Ган в інтерв’ю німецькій газеті Welt.

"Членство Туреччини у ЄС в осяжному майбутньому не виглядає реалістичним, якщо, наприклад, поглянути на заяви президента Макрона чи настрої у багатьох державах-членах", - додав він.

За словами єврокомісара, зараз і для Анкари, і для ЄС було б більш вигідно розвивати стратегічне партнерство.

"Я думаю, що для Туреччини та ЄС краще забезпечити чіткий баланс у плані взаємної справедливості. Ми повинні зосередити увагу на реалістичних цілях, тобто на належному та стратегічному співробітництві", - заявив Ган.

Туреччина заявила про бажання увійти в Європейський економічний союз в 1987 році, потім вона попросила про членство в ЄС в 1997 році, а переговори почалися в 2005 році. Щоб стати членом Європейського союзу, їй необхідно виконати 35 умов ЄС, які включають реформи й адаптацію країни під європейські стандарти. В кінці грудня 2017 року міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що "не може уявити Туреччину і Україну в найближчі роки" членами Європейського союзу.

Відносини ЄС і Анкари пішли на спад після того, як в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту в липні 2016 року. Тоді в Європі виступили з критикою на реакцію турецької влади на спробу повалити владу в країні і на масові арешти. Також в ЄС була припинена підготовка вступу Туреччини в Європейський союз.