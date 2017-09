Єврокомісар розчарований зменшенням фінансування Суспільного в Україні

"Розчарований дізнатися, що проект бюджету 2018 для Суспільного може бути зменшений до 50% від передбаченої законом суми. ½", - написав Ган.

За його словами, в наступному році всі українські органи влади мають повністю виконати взяті на себе зобов’язання перед Суспільним мовником.

Раніше повідомлялося, що у 2018 році суспільне мовлення може отримати лише половину тієї суми, яку передбачає закон – 776 мільйонів. Це дозволить виживати, але не дозволить розвиватися.

