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Єврокомісар розчарований зменшенням фінансування Суспільного в Україні

Йоганнес Ган бурився зменшенням фінансування Суспільного
Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган розчарований тим, що в проекті державного бюджету на 2018 рік, передбачена законом сума фінансування Суспільного мовлення в Україні буде зменшена на 50%.
Єврокомісар розчарований зменшенням фінансування Суспільного в Україні Фото:stv.detector.media

"Розчарований дізнатися, що проект бюджету 2018 для Суспільного може бути зменшений до 50% від передбаченої законом суми. ½", - написав Ган.

За його словами, в наступному році всі українські органи влади мають повністю виконати взяті на себе зобов’язання перед Суспільним мовником.

Раніше повідомлялося, що у 2018 році суспільне мовлення може отримати лише половину тієї суми, яку передбачає закон – 776 мільйонів. Це дозволить виживати, але не дозволить розвиватися.

Правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) відреагувало на зниження суми фінансування суспільного мовника з держбюджету, назвавши це "небажанням влади виконати вимоги закону".

 
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21 09 2017 15:41
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