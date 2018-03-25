Єврокомісар оголосила про жорсткі заходи щодо Facebook

Єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова оголосила про "жорсткі заходи" щодо соціальної мережі Facebook, яка виявилася замішана в скандалі з особистими даними користувачів.

"Зловживання даними 50 мільйонів користувачів Facebook абсолютно неприйнятне", - повідомляє DW з посиланням на інтерв'ю політика Bild am Sonntag.

Вона зажадала від керівництва Facebook офіційної заяви щодо ситуації. "Я вимагаю від Facebook подальших пояснень, приміром, в якій мірі (унаслыдок скандалу з особистими даними, - ред.) виявилися зачеплені європейські користувачі", - уточнила політик.

Юрова підкреслила, що уряд США і відповідальні відомства запевнили Євросоюз, що вони приймають усі звинувачення вкрай серйозно і працюють над підготовкою необхідних заходів". Одночасно з цим "європейську відповідь" повинні дати відповідні відомства із захисту даних в Європі. "Цей скандал має стати сигналом для всіх нас. Те, як ми поводимося з особистими даними, може мати масштабні наслідки", - заявила єврокомісар.

Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.

Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів.