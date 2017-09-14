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Єврокомісар: "Північний потік-2" не сприятиме цілям енергетичної політики ЄС

Цей газогін лише посилить позиції російського "Газпрому" на європейському газовому ринку
У Європейській Комісії переконані, що газопровід "Північний потік-2" жодним чином не сприятиме цілям енергетичної політики Європейського Союзу.
Єврокомісар: "Північний потік-2" не сприятиме цілям енергетичної політики ЄС Фото: neurope.eu

Газопровід "Північний потік-2" не сприятиме цілям енергетичної політики ЄС, а лише посилить домінуючу позицію "Газпрому" на ринку, вважає член Єврокомісії з енергетики Мігель Аріас Каньєте, повідомляє DW.ua.

На думку члена Єврокомісії, цей газогін лише посилить позиції російського "Газпрому" на європейському газовому ринку.

"Наша позиція щодо цього проекту зрозуміла: він повністю відхиляється від цілей енергетичного союзу, а наші цілі полягають в посиленні безпеки постачання за надійного й конкурентоспроможного газового ринку", - сказав єврокомісар.

За його словами, цей газопровід не сприятиме диверсифікації джерел, тому що це - те саме джерело. Водночас він наголосив, що для цього газопроводу потрібен "специфічний юридичний режим". Член ЄК пояснив, що занепокоєння в ЄС щодо цього проекту пов'язане насамперед з тим, що він не має виходити за європейські юридичні рамки. Він також вказав на те, що газопровід "буде функціонуватиме в юридичному вакуумі, не дотримуючись прав третіх країн".

На думку єврокомісара, основою для специфічного юридичного режиму має буде міжнародне та європейське право в галузі енергетики. Він також додав, що більшість країн-членів ЄС погоджуються з наданням мандата Єврокомісії для ведення переговорів з росіянами щодо "Північного потоку-2".

Зазначимо, російський "Газпром" домовився з зарубіжними партнерами по "Північному потоку-2" щодо фінансування проекту. П'ять європейських компаній зобов'язалися надати довгострокове фінансування в обсязі до 50% від загальної вартості проекту, яка оцінюється в 9,5 млрд євро.

Нагадаємо, що проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

"Газпрому" буде належати 50% в проекті, європейським компаніям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper - по 10%. Новий трубопровід планується побудувати поруч з "Північним потоком".

Уряди восьми країн Євросоюзу направили голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру лист із запереченнями проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", який подвоїть прямі поставки газу з Росії в Німеччину.

"Північний потік-2", проект якого в даний час знаходиться в стадії підготовки, може представляти певні ризики для енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи. Він сильно вплине на розвиток ринку газу і структуру транзиту газу в регіоні, в першу чергу на транзитний маршруту через Україну", - йдеться в листі.

Раніше, депутати Європейського парламенту закликали держави-члени ЄС відмовитись від будівництва газопроводів в обхід України, зокрема, російського газопроводу "Північний потік-2".

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